Apaixonada: Ludmilla abre o jogo sobre noivado: 'vai acontecer'

Ludmilla arrasou no palco do MTV Miaw 2019 que ocorreu na última quarta-feira (3) em São Paulo. Acompanhada da namorada Brunna Gonçalves, as duas chegaram de mãos dadas na premiação e, claro, logo chamaram a atenção de toda a mídia presente.

Questionada sobre os planos futuros com a companheira, que foi assumida há um mês, a cantora abriu o coração: "Vai acontecer, só não sei quando!".

Outro fato que causou grande burburinho é a aliança de compromisso que a funkeira anda desfilando por aí e mostrando para todo mundo. A prova viva de que está completamente apaixonada!

