Marca de lingerie aproveita repercussão do caso Neymar e publica foto

Uma marca de lingeries publicou, nesta quinta-feira (4), uma imagem de um ensaio da modelo Najila Trindade, que acusou Neymar Júnior de estupro e agressão, em seu perfil no Instagram.

Apesar da foto ter sido publicada na manhã desta quinta, o ensaio teria sido feito antes do envolvimento entre o atleta do Paris Saint-Germain e a modelo, segundo informações do Câmera Record.

Enquanto isso, o processo que Najila abriu contra Neymar segue em andamento. A polícia que investiga o caso pediu mais tempo para concluir o inquérito , que deve acontecer ainda neste mês de julho.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Assessor de Neymar confessa que postou vídeo de Najila Trindade

Polícia faz boletim de ocorrência contra Najila Trindade por difamação