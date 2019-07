Ex-Globeleza traiu o marido com homem casado, diz colunista

Globeleza é acusada de traição após separação repentina com famoso da Globo | Foto: Divulgação

Após o anúncio da separação da ex-Globeleza Valéria Valenssa, 47 anos, e Hans Donner, 70, repercutir nas redes sociais, na semana passada, motivos para o fim do casamento vieram à tona.

Segundo o jornalista Leo Dias, do Fofocalizando, o casal rompeu a relação de 27 anos após Valéria trair o marido.

Conforme o apresentador, a ex-Globeleza teria se envolvido com um homem casado e curtido momentos românticos com ele no Caribe, em (11) de junho quase um mês antes do término ser divulgado.

De férias pelo arquipélago, Valéria atualizou as redes sociais com um clique sensual e uma legenda sugestiva na época. “Saúde para seguir, caminhos para se encontrar, e amor, muito amor”, escreveu.

Beto Monteiro, amigo pessoal de Donner, contudo, informou a Dias que Valéria havia se arrependido da traição, portanto voltou atrás e pediu uma nova chance ao empresário. A assessoria de imprensa da ex-Globeleza nega tanto a separação quanto a traição. Donner, reservado, não se manifestou sobre a polêmica.

Leia mais:

