Conheça Weber, apontado como novo affair de Pablo Vittar

Ao que tudo indica, Pabllo Vittar não está sofrendo tanto assim por causa do frio que tem feito no Sudeste do país.

Neste último domingo (7), os fãs começaram a apontar Weber como um possível affair da cantora. Isto porque, o rapaz postou um vídeo em que ele aparece agarradinho com a artista.

Pabllo Vittar e suposto namorado Weber | Foto: Divulgação

Nas fotos compartilhadas pelo moço em sua conta no Instagram, visitar sempre faz questão de deixar comentários carinhosos.

Até o momento, nenhum deles confirmou o possível relacionamento. Bom, ficamos na torcida, até porque eles formam um casal lindo.

