Fãs descobrem que suposto namorado de Pabllo Vittar apoia Bolsonaro

A cantora Pabllo Vittar se meteu em uma tremenda polêmica com a comunidade LGBTQ+. Isso porque alguns fãs descobriram que a drag queen está ficando com um rapaz que é fã da família Bolsonaro.

O caso começou após surgirem fotos do suposto casal nas redes sociais, alguns fãs mais stalkers foram atrás da história do rapaz que se chama, Weber, e descobriram que ele tem fotos apoiando o presidente Jair Bolsonaro e que também adora curtir posts de algumas personalidades da extrema direita.

Após a repercussão da notícia, Pabllo usou sua conta do Twitter para informar que não está namorando com ninguém e também mandou diversas indiretas para os “fofoqueiros” de plantão. “Eu sou solteira 4 life. Gente bota isso na cabeça de vocês”, escreveu a artista, que recentemente apareceu na nova música de Emicida, AmarELO.

O suposto namorado também usou as redes sociais para mandar um recado para os fãs da cantora que estavam chamando ele de “bolsominion”. “Meu irmão não tem Instagram, então ele entrava no meu para ver as coisas que ele gostava. Não tinha como ter controle do que ele fazia ou deixava de fazer”, disse o rapaz, se explicando sobre as curtidas.

Sobre postar uma foto vestindo roupas militares e com um filtro da campanha do presidente, o rapaz disse: “Durante as eleições eu postei uma foto de cada partido, do PT, PSTU etc, mas justamente essa que ‘vazou’, até porque eu apaguei logo que passou o período”, escreveu.

