Bruna Marquezine decidiu estudar após receber críticas em novela

Bruna Marquezine revelou que resolveu estudar interpretação após críticas ao seu trabalho na novela "Deus Salve o Rei", em que deu vida a personagem Catarina. De acordo com a atriz, a necessidade de estudar veio após ela admitir se sentir inferior a outros atores da trama. As informações são do site Notícias da TV.

"Às vezes, sentada em um estúdio com atores veteranos, eles começavam a falar da técnica ‘tal’, e eu pensava: ‘Meu Deus do céu, eu não sei do que eles estão falando’ (risos). Eu me sentia inferior, me colocava em um lugar inferior, e eu não gosto dessa sensação", contou.

"Trabalho desde os cinco anos e tudo o que aprendi foi na prática. Eu trabalho muito de acordo com a minha intuição. Minha atuação é baseada em sentimentos e experiências próprias. E acho que conhecimento é liberdade. Toda a oportunidade que eu tiver, principalmente nesse tempo em que estarei afastada da TV , quero aprofundar os meus estudos para ter uma bagagem que possa fazer eu me sentir mais segura", continuou.

Ainda de acordo com a reportagem, Marquezine optou por esticar o tempo fora da TV. Sua volta só deve acontecer em 2020.

