MC Pocahontas fala sobre briga com Anitta, Lexa e Ludmilla

Pocah foi apontada como uma pessoa malquista no meio pop brasileiro. | Foto: Divulgação

MC Pocahontas, agora atendendo pelo nome artístico Pocah, falou pela primeira vez sobre a briga com Anitta, Lexa e Ludmilla, noticiada pelo jornalista Leo Dias no Fofocalizando desta última terça-feira (09).

Por meio de sua conta no Instagram, a artista se pronunciou e disse que tudo não passa de uma grande maldade que estão fazendo com ela.

Em relação à briga com Anitta, ela esclareceu:

"Anitta e eu, em 2011, a gente se falava sim. Teve uma briga com o meu ex, que eu fui para a casa dela muito abalada, e ela e a mãe dela me receberam muito bem, e eu sou muito grata por isso. Agora eu querer copiar o que tinha dentro da casa dela, sobre a vida sexual dela com o namorado, não é da minha índole. Eu jamais faria tal coisa. E outra, eu conheci o Diego, acredito que dois anos depois que eles terminaram. Durante o relacionamento deles, eu não conhecia ele, eu nunca nem tive contato com ele".

A morena também falou sobre a polêmica com a cantora Lexa:

"Eu conheci o Guimê há muitos anos, antes dele conhecer ela [Lexa] e ainda apoiei quando soube que eles estavam juntos. Ela sabe disso. Inclusive, a própria Lexa já negou que eu dei em cima dele em algum post dela, mas isso ninguém quer dar ênfase, ninguém quer postar, ninguém quer falar sobre isso, né?!".

Encerrando o assunto, Pocahontas explicou a briga com Ludmilla:

"Enquanto a Lud, ela iniciou no mesmo escritório que eu. A gente era muito nova, a gente teve uns probleminhas no passado, porque fizeram com a gente a mesma coisa que estão tentando fazer hoje. Colocar uma contra a outra. e aí eu compus uma música que se chama 'Recalcada', e na época, eu tinha 'Senta Rebolando' e 'Casa dos Machos' tocando nas paradas. E aí deram a música que eu fiz para a Ludmilla gravar sem o meu consentimento. Eu nem sabia. Ela muito menos. Eu já tinha colocado a voz no estúdio. Parece que ela criou essa expectativa em cima da música que deram pra ela, e eu também criaria se fosse comigo, só que lançaram a música na minha voz. Brigamos por este motivo, que já superamos, não roubei a música dela. e a Lud pode confirmar isto porque ela tem um coração gigantesco. Eu creio que ela não compactuaria com esta mentira. Hoje somos maduras o suficiente pra deixar os nossos problemas lá atrás. Eu a amo, respeito demais".

