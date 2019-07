Pabllo Vittar anuncia single pra semana que vem

Em um stories do Instagram, Pabllo apareceu em falando em inglês e anunciando que o próximo single a ser lançado se chama Flash Pose. A música será a primeira a ser lançada e faz parte do próximo álbum da drag queen, que se chamará "111". A canção será uma parceria com a britânica Charli XCX.

Pabllo disse que a música já tem um clipe gravado e revelou que estava ansiosa. Flash Pose será lançada oficialmente semana próxima semana. "Flash Pose" será lançada junto com um clipe que, segundo a drag, será uma super produção.

