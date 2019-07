Nasce Manuella, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli

Nasceu na tarde de sexta-feira (12) a pequena Manuella, filha de Ticiane Pinheiro com o jornalista Cesar Tralli, em São Paulo. Manuella nasceu às 16h35, com 3,5 kg e 50 cm, de parto cesariana, no dia em que a gestação completou 40 semanas.

Mãe e filha passam bem. Na primeira mensagem, Ticiane disse estar "sem palavras para o momento mágico". (Veja abaixo) "Bem-vinda à vida, filha. Você já é muito amada por todos. Foi tudo tão lindo...e você, meu amor, Cesar Tralli, conseguiu fazer desse momento ainda mais especial. Te amo demais e agora temos um pacotinho de biscoito." Já Tralli publicou a mesma imagem e ressaltou. "Bem-vinda ao mundo, minha filha. Você já chega proporcionando a maior emoção da minha vida".



Tici fez o anúncio da gravidez no dia 31 de dezembro. Na ocasião, ela publicou uma foto sendo abraçada pelo marido, com quem está casada há mais de um ano, e recebendo na barriga um beijo de Rafaella, sua filha com Roberto Justus. "Ano novo, vida nova!!! Uma 'vidinha' nasce dentro de mim. Tô grávida! Rafinha vai ter um irmãozinho (a). 2019, nós já te amamos", comemorou Tici.