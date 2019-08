Ex-BBB Mayla Araújo apanha em banheiro de boate e é filmada no chão

Mayla teria brigado feio com uma moça em Trancoso | Foto: Divulgação

Mayla Araújo, irmã de Emilly Araújo, com quem participou do “BBB17”, na Globo, foi agredida no banheiro de uma boate de São Paulo. Na ocasião, ela foi filmada no chão, se recompondo, e depois acabou sendo expulsa.

O motivo teria sido o fato da morena ter falado mal da roupa de uma das frequentadores do local. A pessoa em questão ouviu os comentários e acabou partindo para cima da jovem.

“Mayla Araújo levou outra surra, mas agora foi em São Paulo, supostamente no ‘Café de La Mousique’. As duas fontes que me passaram a fofoca disseram que ela estava supostamente no banheiro falando mal de uma moça“, relatou o perfil Rainha Matos.

“A mulher saiu do reservado e ela diz que a moça comprou a roupa na 25 de março. Nisso, a moça foi pra cima dela e foi chibata! Minha fonte ainda afirma que ela foi expulsa da balada quando o gerente foi falar com ela“, disparou.

“Ela supostamente teria sido arrogante com o gerente e ele teria solicitado que ela se retirasse da balada!“, completou Rainha Matos. Essa, vale lembrar, não foi a primeira vez que algo do gênero aconteceu.

No Réveillon do ano passado, Mayla teria brigado feio com uma moça em Trancoso. Lá, ela estaria disputando um rapaz com a garota. E teria jogado bebida na roupa da pessoa em questão, que partiu para cima dela, iniciando agressões..

