Crise? Produção do 'Domingão do Faustão' demite 11 bailarinas

A produção do programa ‘Domingão do Faustão’, da Rede Globo, dispensou 11 integrantes da sua equipe de balé no início desta semana, de acordo com informações do colunista Chico Barney.

Segundo a reportagem, o movimento ocorre imediatamente após o fim do ‘Show dos Famosos’ e às vésperas do retorno de dois formatos populares ‘Ding Dong’ e ‘Dança dos Famosos’.

O motivo do desligamento de tantas bailarinas ainda não foi conhecido. Embora seja comum a troca de casting, não há registro recente de tantas dispensas ao mesmo tempo.

"O ‘Domingão do Faustão’ renova seu quadro de bailarinas periodicamente, numa rotina que acontece desde a sua estreia", disse a Comunicação da Globo ao colunista Chico Barney.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Emmy 2019: 'Game of Thrones' bate recorde de indicações; veja lista