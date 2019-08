Bruna Marquezine conheceu ex de Kardashian em app só para milionários

Bruna Marquezine foi flagrada por paparazzi americanos ao lado de Younes Bendjima, ex-namorado de Kourtney Kardashian. O que quase ninguém sabe é que eles se conheceram através do Raya, um aplicativo de pegação somente para ricaços.

Para entrar, é preciso comprovar que há, no mínimo, o equivalente a US$ 1 milhão na conta bancária. Também só entram pessoas indicadas por outras que já são usuárias do app. Outra regra é que prints de tela são proibidos. Quem fizer pode ser banido da rede social. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia.

Younes não é o primeiro gringo com quem Bruna se relaciona graças ao aplicativo. Ela já teve um affair com um ator de série americana.

Nas imagens divulgadas pelo 'Daily Mail', a atriz aparece no banco da frente do carrão do modelo, chegando para jantar no The Nice Guy, um restaurante badalado de Los Angeles.

O interessante é que a reportagem do jornal não soube identificar quem era a moça que acompanhava o ex-lutador de boxe. A publicação, inclusive, dizia que Bruna se parece muito com Kourtney Kardashian.

A repercussão foi tanta no Brasil que Younes teve que fechar sua conta no Instagram. Muitos fãs de Bruna o compararam ao ex da atriz, o jogador Neymar. A coluna entrou em contato com a assessoria de Bruna, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.

