Thiaguinho troca fãs por figurantes durante gravação de DVD

A gravação de DVD do Thiaguinho foi bastante polêmica. Segundo informações do colunista do Uol, Leo Dias, algumas fãs ficaram revoltadas após serem substituídas por figurantes durante a gravação do seu novo trabalho.



Mulher do artista, Fernanda Souza, revelou que a ideia era fazer a gravação somente com as fãs do esposo, mas por problemas técnicos, as imagens não puderam ser usadas. Então, a decisão de colocar os figurantes teria sido tomada após a primeira tentativa dar errado. Cantor e equipe tiveram que refazer a apresentação. Além disso, o músico precisou improvisar ao usar trechos de outro show.

Os atores contratados pela equipe de Thiaguinho receberam um cachê entre R$ 50 e R$ 60 para ficarem na primeira fila do DVD. Apenas 20 fãs do cantor participaram da gravação. Algumas delas reclamaram também que só tinham pessoas brancas assistindo o show.

