Mumuzinho leva golpe é traído por "afilhado musical"

Cantor Mumuzinho leva golpe de "afilhado musical" | Foto: Divulgação

Mumuzinho levou um golpe do cantor Davizinho, nova revelação do pagode. O veterano descobriu o rapaz através de um vídeo nas redes sociais e decidiu "adotá-lo".



O pagodeiro deu presente, apresentou o jovem de 18 anos para outros artistas e o levou para cantar na TV Globo. Além disso, Mumuzinho arcou com todas as despesas da música de lançamento do rapaz, "Todo Amor do Mundo", que já ultrapassa mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.

Eles chegaram a assinar um contrato de produção e Mumuzinho mostraria o caminho das pedras ao novato, que não quis seguir os conselhos dados. Logo após o lançamento do clipe, em junho, Davizinho resolveu abandonar o pagodeiro e ser agenciado por outra pessoa.

Leia mais:

