"Espero não ter sido preconceito", diz bailarina demitida do Faustão

A bailarina Karina Barros, de 21 anos, está entre as 11 profissionais demitidas do "Domingão do Faustão" após a final da "Dança dos Famosos". Karina assumiu ser lésbica recentemente e disse que recebeu apoio de Faustão logo que fez o anúncio.

"Falaram em renovação do quadro. Espero não ter sido preconceito", disse Karina ao "Notícias da TV". "Assim que eu assumi ser lésbica, o Faustão veio falar comigo e disse que me apoiava. Nunca senti preconceito por parte das meninas e nem da produção. Mas a gente nunca sabe o que passa na cabeça dos outros", completou.

Karina contou que as demissões acontecem todos os anos e que já estava se preparando psicologicamente para a possibilidade de deixar o programa. "Acontece todos anos, mas desta vez foi um grupo maior. Claro, que a pessoa fica sem ação na hora de receber a notícia, mas encarei numa boa", disse. "Eles até podem renovar mesmo o quadro, colocar outras meninas, mas acho que a intenção é reduzir ainda mais o quadro".

Apesar de ter sido demitida no último domingo, Karina ainda aparecerá no programa nas próximas duas semanas já que a atração é gravada. Agora, a bailarina pretende se dedicar ao negócio que tem com a mulher. "Não sou uma pessoa de lamentar. Sou grata ao programa, mas quero pensar no daqui pra frente. Eu e minha esposa somos sócias de um pet shop e agora vou me dedicar mais ao nosso negócio".

