Fontenelle diz que foi cogitada para governo Bolsonaro: 'Em breve'

Antônia Fontenelle quer entrar para a política. Pelo menos foi isso que ela revelou em seu quadro, 'Falando Francamente', em seu canal no YouTube, 'Na Lata'. No vídeo, a apresentadora contou suas pretensões para o futuro. "Já pensei em entrar para a política. É muito provável que eu entre daqui a pouco", afirmou Antônia, que também afirmou que quase trabalhou com o presidente da República, Jair Bolsonaro. "Já fui cogitada. Depende muito.

É muito complicado. Ainda tem muita coisa pra fazer antes de me envolver com política", avisou. No quadro, aliás, a apresentadora contou que já está se articulando para entrevistar Bolsonaro em seu canal. Sem papas na língua, Antônia também afirmou que o governo tem descaso com a Cultura e criticou o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub.

