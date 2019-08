Cardi B faz tatuagem em lugar inusitado em homenagem ao marido

Cardi B surpreendeu seus seguidores após o marido dela, o rapper Offset, postar no perfil dele do Instagram um print de uma conversa de vídeo, onde Cardi B mostra sua nova tatuagem.

O lugar escolhido pela cantora é tão diferente que até para ela mostrar teve que fazer um certo "malabarismo". O desenho escrito "Offset" foi feito na parte posterior da coxa.

Imagem compartilhada pelo marido de Cardi B | Foto: Divulgação

Na legenda do registro compartilhado pelo rapper no Instagram ele escreveu: “Mal posso esperar para chegar em casa”, junto com vários emojis de bocas com a língua para fora.

