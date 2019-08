Tio de Neymar compartilha foto antiga do jogador com Bruna Marquezine

Parece que tem alguém na família de Neymar com saudades do relacionamento do jogador com a Bruna Marquezine. Isso mesmo, um tio do craque do Paris Saint-Germain acabou compartilhando alguns momentos antigos ao lado do ex-casal que deu o que falar na web.

Benício, o tio de Neymar, usou as suas redes sociais e compartilhou cerca de três fotos com a dupla. Tanto no seu feed de notícias do Instagram tanto quanto nos Stories o familiar deixou claro que o BruMar ainda vive dentro do coração dele. Após muitos seguidores ficarem assustados com a tal publicação, Benício tentou se justificar na legenda.

A publicação feita pelo tio de Neymar | Foto: Divulgação

Estes momentos são lembranças boas minhas com eles, não entendo que isso possa afetar tanto o sentimento ruim de alguns, não há nenhum intuito ruim nisso, além de compartilhar com os meus amigos essa época! Tenho dito!

Entretanto, minutos depois, o tio de Neymar acabou se arrependendo e excluiu as publicações. O casal terminou o relacionamento já faz mais de nove meses.

