Dublê fica em coma após gravar cena de 'Velozes e Furiosos'

Joe Watts, dublê do ator Vin Diesel, está em coma induzido após sofrer um grave acidente durante as filmagens do filme 'Velozes e Furiosos 9'. Joe caiu de nove metros enquanto gravava uma cena no estúdio da Warner Brothers, na Inglaterra.

Segundo o jornal 'Daily Mail', Joe caiu no chão após um cabo que prendia ele no alto de um balcão arrebentar. O dublê foi atendido imediatamente e levado ao hospital.

Vin Diesel estava na hora do acidente. “Ele estava completamente chocado, chorando muito, ele viu tudo o que aconteceu”.

A polícia foi chamada logo em seguida para averiguar a situação. "Foi relatado que um homem ficou machucado enquanto trabalhava no local. A ambulância aérea fez o atendimento e a polícia está no local no momento para esclarecer o ocorrido", dizia o relatório policial.

A noiva de Joe, a dublê Tilly Powell, informou que ele está "Estável e vindo sendo monitorado de perto", mas continua em coma induzido.

