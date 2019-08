'Vá coçar seu ovo esquerdo', diz Paola ao ser chamada de 'petralha'

Uma das personalidades argentinas mais populares entre os brasileiros, Paola Carosella costuma emitir suas opiniões em publicações compartilhadas em seu perfil oficial no Twitter. E foi exatamente o que aconteceu no início desta semana.

A princípio, a chef do MasterChef Brasil, reality show culinário da Band, escreveu um curto texto que criticava a nova medida do atual governo, que decidiu liberar mais agrotóxicos. Nada satisfeita com a notícia, ela se posicionou.

“Matemos as abelhas. Matemos a todos. Matemos. Melhor acabar com tudo. Desmatemos tudo. Que mato que nada! Que merda é essa da biodiversidade! Queremos soja!”, disparou a famosa no Twitter.

Um usuário se incomodou com a manifestação de Paola e decidiu sugerir que ela retorne à Argentina. “Se tá ruim aqui, volte pra sua terra, Paola”, disse o internauta, que provavelmente não esperava a resposta malcriada.

“Não tem mais terra. Ou você acha que meio ambiente respeita fronteiras?” Perguntou ela. Depois, a chef acabou sendo “xingada” por outro seguidor. “Esse é o tom! Paola PTralha!”, disse como legenda em uma foto com os ex-presidentes Lula e Cristina Kirchner.

E foi aí que Paola Carosella deu a resposta mais direta. “Não, imbecil. Não sou petralha. Apenas tenho conhecimentos mais amplos dos que os teus. Vá coçar seu ovo esquerdo, se é que você encontra ele”, alfinetou.

Leia mais:

