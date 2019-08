Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adotam menino de 4 anos na africa

O casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adotou Bless, um menino de 4 anos que nasceu em Malawi, país africado. Além de Bless, o casal já havia adotado a pequena Titi, de 6 anos de idade.

Nas redes sociais, o casal comemorou a adoção do menino e publicou um comunicado aos seguidores.

O texto informa que a adoção da criança correu em sigilo como acontece em qualquer processo do tipo. De acordo com a nota, as orientações das autoridades e assistentes sociais do país africano estão sendo respeitadas.

“Para que o processo seja concluído sem maiores intercorrências jurídicas pedimos a compreensão de todos. A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino", informa trecho do comunicado.

Leia Mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Adote um avô: saiba o que pode fazer para melhorar o dia de um idoso

Preso homem investigado por estelionato no Amazonas e Roraima