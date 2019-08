Sasha Meneghel vive romance com José Loreto, diz colunista

José Loreto e Sasha Meneghel | Foto: Divulgação

Um casal improvável começa a aparecer no meio artístico. De acordo com a colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, Sasha Meneghel e José Loreto estão se conhecendo melhor. Ainda não é namoro mas, segundo uma vizinha de Xuxa, o ator tem sido visto entrando com alguma frequência na casa da apresentadora em um condomínio de luxo da zona oeste do Rio. Na noite do último sábado, eles foram vistos saindo juntos, de moto. José Loreto pilotava e Sasha estava agarradinha ao ator na garupa. Em junho, Loreto esteve em Nova York, onde Sasha mora.

Os dois se seguem nas redes sociais, mas nunca postaram fotos juntos. Discretíssimos por enquanto, Loreto não está incluído na seleta lista de aniversário de Sasha, que acontece em Fernando de Noronha este fim de semana. Vale lembrar que, apesar de improvável já que Sasha mora fora e eles não circulam pelos mesmos grupos de amigos - não há nada de anormal na relação. Ambos são solteiros e lindos. A coluna procurou a assessoria de imprensa de Loreto, que disse que não fala sobre a vida privada do seu assessorado.

Leia mais:

