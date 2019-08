Romance? Paolla Oliveira e Sérgio Guizé são vistos juntos no Rio

Sérgio Guizé namora a atriz Bianca Bin | Foto: Divulgação

Vivi Guedes e Chiclete na vida real? Aparentemente não, mas Sérgio Guizé e Paolla Oliveira, atores que fazem um casal no folhetim ‘A Dona do Pedaço‘, foram vistos juntos em um restaurante japonês no bairro de Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro.



Os dois foram flagrados deixando o estabelecimento juntos e um detalhe chamou a atenção. Sérgio Guizé levou a bolsa da atriz Paolla Oliveira na hora de ir embora. Em seguida, de acordo com informações, os dois pegaram um carro com destino à Barra da Tijuca, também no Rio de Janeiro, local onde mora a morena.

Guizé ainda levou a bolsa de Paolla e os dois foram embora no mesmo carro. | Foto: Divulgação

Vale lembrar que Paolla Oliveira está solteira desde o início deste ano, com o fim do relacionamento com o diretor da TV Globo, Rogério Gomes. Já Sérgio Guizé, namora com a atriz Bianca Bin.

Leia mais:

