Ex-marido de Amy Winehouse quer mais de R$ 4 milhões da herança

Blake Fielder-Civil, ex-marido da cantora Amy Winehouse, entrou com um processo na justiça do Reino Unido pedindo cerca de um milhão de libras da herança deixada pela cantora, segundo o jornal inglês 'The Sun'.



Blake assumiu publicamente que apresentou a cantora as drogas. O casal assinou o divórcio em 2009 quando Amy repassou 250 mil libras para Blake, mas atualmente ele vive em um apartamento pequeno e estaria ainda ligado ao vício em álcool e drogas.

“Essa é uma pessoa que gastou muito do dinheiro da Amy enquanto eles estiveram juntos. Ele também gastou muito do dinheiro dela por causa das duas prisões, só trouxe dor para todos. Dar mais um centavo a ele já seria muito. Ele não merece nada”, disse uma fonte ao jornal.

Amy morreu em 2011, aos 27 anos, vítima de um envenenamento alcoólico. Sem deixar testamento, toda fortuna da cantora foi herdada pelos pais, cerca de 13 milhões de reais. Com o passar dos anos é possível que houvesse uma valorização de ganhos em cima do trabalho da artista.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Romance? Paolla Oliveira e Sérgio Guizé são vistos juntos no Rio