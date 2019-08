Maiara e Fernando deixam de se seguir e levantam suspeitas de término

Os dois deixaram de se seguir no Instagram | Foto: Divulgação

A cantora Maiara deixou a internet em polvorosa ao apagar todas as fotos com o namorado, Fernando Zor, do Instagram nesta segunda-feira (29). Além disso, os dois deixaram de se seguir na rede social.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal "O Dia", o casal está passando por uma crise no relacionamento. Amigos próximos aos pombinhos acreditam que em breve eles se acertam e tudo voltará ao normal. Maiara e Fernando estão juntos desde março deste ano.

