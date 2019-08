Renato Aragão boicota documentário sobre Os 'Trapalhões'

O documentário "Trapalhadas Sem Fim" nem chegou às telinhas e já está dando o que falar. O longa vai mostrar os bastidores e polêmicas envolvendo o quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.



Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal "O Dia", alguns artistas foram convidados para dar depoimento no filme e desistiram de falar pouco antes de gravar. O grande responsável pelo declino seria Renato Aragão.

"Estava quase certo para a Xuxa falar com a gente. Ela entrou em contato com o Renato e não falou mais com a gente. Eu sei que foi ele que fez com que ela não falasse mais comigo. Estou sofrendo um certo boicote de pessoas que são mais próximas dele", contou Rafael Spaca, diretor do filme.

