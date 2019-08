Polícia conclui inquérito e Neymar não é indiciado por estupro

As autoridades concluíram que o craque não cometeu nenhum crime | Foto: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo decidiu não indiciar Neymar na acusação de estupro movida por Najila Trindade. As investigações terminaram nesta segunda-feira na (29) sob o comando da delegada Juliana Lopes Bussacos, da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher. As informações são da "Folha de São Paulo".

As autoridades concluíram que o craque não cometeu nenhum crime na noite em que se encontrou com a modelo, em um hotel de Paris. As contradições nos depoimentos de Najila foram o principal motivo para a decisão de não indiciar o jogador.

Mesmo livre da acusação de estupro, Neymar ainda é investigado pela polícia do Rio de Janeiro por ter vazado fotos íntimas de Najila em um vídeo publicado na Internet.

