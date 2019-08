Carlinhos Maia doa fogão e geladeira para catadores de rua

O humorista acompanhou Zé e Maria até a casa deles e os levou para uma loja | Foto: Divulgação

Carlinhos Maia pegou todo mundo de surpresa ao revelar que doou um fogão e uma geladeira para um casal que encontrou na rua.

"Eu vi os dois ali e na camisa dela estava escrito: 'Lutar sempre, desistir jamais'. Aí fui dar um 'oi', eles já tinham ouvido falar do meu nome. Me receberam com um sorriso grande, uma simplicidade", disse.

Após a conversa, o humorista acompanhou Zé e Maria até a casa deles e os levou para uma loja, onde comprou os eletrodomésticos.

Os dois estão juntos há 36 anos e têm 8 filhos. Para sustentar a família, o casal trabalha em um lixão, mas após o fechamento do lugar, foram às ruas recolherem os materiais.