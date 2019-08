Blogueira quer processar cantor que a beijou em show

O vídeo chegou até o marido | Foto: Divulgação

A blogueira Luciene Borges decidiu processar um forrozeiro que a chamou para subir no palco e acabou sendo beijada pelo cantor. O caso aconteceu em 16 de julho, na cidade de Mauriti, no Ceará, onde a moça assistiu à apresentação de Thullio Milionário e banda.

Casada, Luciene foi até o camarim para registrar um clique ao lado do artista e, logo após, foi chamada por ele para o palco, onde rolou o beijo. A informação é da jornalista Fábia Oliveira.

Como o show foi gravado, a cena acabou caindo da internet e, obviamente, chegou ao marido dela. Em sua defesa, a blogueira afirma que não conhecia o cantor e tampouco o costume dele em beijar as meninas que aceitam subir ao palco.

“Thullio Milionário me chamou e eu, inocentemente, fui. Aí a gente começou a dançar e ele me pediu para beijar. Eu falei que não e mesmo assim ele me beijou. Pegou na minha cabeça e acabou que, quando me vi ali, já estava beijando”, disse ela para a TV Cidade Web.

Luciene disse ainda que pediu diversas vezes para que o vídeo fosse retirado do ar, mas os pedidos teriam sido ignorados pela produção da banda. Hoje, a blogueira amargura a má fama e diz que virou motivo de piada na cidade. Por isso, ela vai à Justiça em busca de indenização pelos prejuízos alegados por ela.

“Foram 25 segundos de beijo que transformaram a minha vida num verdadeiro caos. Estou vivendo um inferno. Vou atrás dos meus direitos. Vou mover uma ação contra o artista e contra a banda.”