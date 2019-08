Astrologia: confira previsões para famosos e outros leoninos

Quem nasceu entre 22 de julho a 22 de agosto é leonino. Os Babalorixás Thárcio de Iemanjá e Flávio T'Odé prepararam previsões dos signo Leão. Eles também falaram sobre famosos que apagam as velinhas logo, logo. E uma bomba: Segundo os religiosos, Bruna Marquezine e Neymar vão reatar. Confira!

Leão (22/07 a 22/08)

Ótimas notícias para o amor! Irão se dar muito bem nesse mês e nos próximos, porque o amor vai permanecer na casa de todos regidos por esse signo.

Lembre-se de que todos os dias são dias de novas expectativas, aproveite isso! O mês de julho também está propenso para saúde e dinheiro. Apenas nas questões familiares pode haver um desequilíbrio, sofrendo uma turbulência passageira.

Os leoninos são pessoas de confiança, elegância, divertidas e de autoestima elevada.

Fábio Assunção (10)

| Foto: Divulgação

Homem de momentos, fases, paixões passageiras, que faz e fala o que quer, além de nunca ouvir conselho de ninguém. É muito temperamental. O odú que rege a cabeça dele é o 9, que tem uma conexão muito forte com os antepassados, luta muito para alcançar seus objetivos, só não tem muita sorte no amor. Porém, acredita que um dia irá encontrar. Ele tem que tomar muito cuidado com depressão, porque isso está no caminho dele e, por isso, precisa cuidar do seu lado espiritual, pois cada vez que a depressão volta, vem mais forte. E uma hora pode não ter mais saída.

Bruna Marquezine (4)

Atriz Bruna Marquezine | Foto: Divulgação

O Odum que rege a cabeça dela é Ejionile. É uma pessoa de espírito livre, que não aceita ser dominada. Ela é muito generosa. Tem uma mediunidade latente, oculta. Fácil de fazer amizade, de raciocínio claro, uma pessoa voltada para a conquista de seus objetivos. Foi uma menina que nasceu uma espiritualidade muito grande, que já vem de antepassados. Ela é protegida em todos os sentidos. Quando ela viaja, encontra a paz de espírito, que ela tanto almeja. Só tem um defeito: enjoa facilmente das coisas. Mas as qualidades são muito grandes. Ela não pensa em casar agora, pois gosta de viver momentos. Uma coisa posso afirmar: Ela ainda volta para o Neymar, Este caso não está encerrado. É uma ligação muito grande que eles tinham e ainda vão ter.

Tatá Werneck (11)

Apresentadora e atriz Tatá Werneck | Foto: Divulgação

São eterna criança, simpática, extrovertida, que encanta de crianças até idosos. Com esse jeito dela, ela carrega multidões com facilidade. A Tatá agora vai mudar muito. A filhinha dela é uma dádiva dos orixás, com essa menininha ela vai aprender o que é ser mãe, o que é lutar. Por mais que ela tenha sido uma boa filha, agora ela vai entender o porquê da mãe dela cobrar tanto para que ela seguisse pelo caminho certo da vida. Porque ela sofreu muito e chegar aonde ela está e permanece até hoje.

Madonna (16)

Cantora Madonna | Foto: Divulgação

Vive de momentos, tudo na vida dela é passageiro. A única coisa que ela não cuida é da saúde, o que é um perigo. O odú dela é o 4, que tem a tendência a ficar doente.

*Com informações da assessoria