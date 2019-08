Maquiador detona Vivian Amorim após defendê-la em briga com ex

O maquiador João Paulo publicou, na noite de quarta-feira (7), uma série de stories no Instagram, em que relata que foi deixado de lado pela ex-bbb Vivian Amorim, após presenciar um desentendimento entre a apresentadora e um ex-namorado, durante o Festival Folclórico de Parintins.

Segundo João, o ex-namorado de Vivian estava alcoolizado em uma das noites do festival e que, no hotel, teve uma discussão com a apresentadora. O maquiador relata que interveio na discussão para defender a apresentadora.

"Eu fui e defendi, porque se é meu amigo, eu vou para cima, mas depois eles ficaram "de boa". E foi aí que começou o afastamento, pois eu não ia com a cara dele, pois reprovo qualquer tipo de violência", diz.

O ex-maquiador da apresentadora relata que, depois do acontecimento, Vivian passou a não procurá-lo para os procedimentos de cabelo e maquiagem e acrescentou que a ex-bbb começou a frequentar outro salão de beleza em Manaus.

| Autor: Divulgação

“A pessoa virou as costas sem olhar pra trás, sem pedir para conversar. Eu estava sem dinheiro na época. Ela não tem noção do estrago", frisou João.

Ele contou, ainda, que durante a mobilização para torcidas de Vivian no reallity show e para atender a artista com os serviços de beleza, precisou abrir mão do emprego em um parque de Manaus, onde trabalhava das 8h às 12h. " Abandonei meu estúdio também. Na época, aumentou em 15 mil o número de seguidores em minhas redes sociais, mas ninguém come like e contas não se pagam sozinhas”, afirmou o maquiador.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Vivian, mas até o momento, a artista não se pronunciou sobre as declarações do maquiador.