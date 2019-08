José Mayer está doente e decide colocar ponto final na carreira

José Mayer está há dois anos afastado da televisão | Foto: Reprodução

O ator José Mayer está afastado das novelas desde que foi acusado de assédio sexual por uma figurinista, Su Tonani. Ele também enfrenta uma grave doença que, em estado mais avançado, pode até levar à morte.

Um famoso site chegou a dizer que o ator estaria “à beira da morte” e que, por isso, colocaria um ponto final em sua carreira. O programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, trouxe novidades a respeito do artista. O jornalista Alessandro Lo-Bianco disse que o ator não pretende mesmo voltar às novelas, mas que José Mayer negou que fosse por conta da sua doença.

“Diga a todos que se preocupam comigo que essa eterna ‘fake news’ sobre minha doença já está ficando chata e ela vem sempre ilustrada por fotos do Tião Bezerra no hospital – são fotos do personagem na novela ‘A Lei do Amor’. Estou ótimo, vivendo com as pessoas que amo e, graças a Deus, super saudável. Já trabalhei demais e agora só quero vida mansa”, disse o ator, que sofre de Granulomatose de Wegener.

A doença que José Mayer sofre faz com que o fluxo de sangue fique impedido ou vá em menos quantidade para alguns órgãos. No início do ano, diferente de agora, Mayer disse que estava pronto para retomar os trabalhos.

Ele está há cerca de dois anos afastado da televisão e, desde a demissão da Globo, ainda não foi visto negociando com nenhuma outra emissora.