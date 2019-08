Vídeo: Ximbinha é flagrado chutando celular de fã durante show

Mais um episódio inusitado envolvendo artistas em cima do palco. Depois de Ferrugem pisar na mão de um fã e em outro momento arremessar o celular de outra admiradora, agora foi a vez de Ximbinha ver seu nome envolvido em uma polêmica.

O ex-marido de Joelma foi filmado chutando o celular de um fã durante o show do projeto Cabaré do Brega, que aconteceu na praia de 'Guarujá de Béja', no Pará.

Nas imagens, Ximbinha aparece tocando um instrumento no momento em que um fã aparentemente o chama para perto dele na intenção de registrar um selfie com o artista. Mas ao se aproximar, Ximbinha chuta o celular do rapaz que em seguida cai no chão.

Confira o episódio no vídeo abaixo: