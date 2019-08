Maria da Paz atira em Régis após flagrá-lo na cama com Joseane

Maria da Paz perderá o controle ao descobrir a traição do marido. E pior, ele tendo caso com a própria filha dela | Foto: Divulgação

As coisas irão se complicar para Maria da Paz nos próximos capítulos de "A Dona do Pedaço". A boleira vai acertar o marido com um tiro após flagrar ele e Josiane na cama. Régis será levado ao hospital e logo após, Camilo chegará com a polícia para prender a mocinha em flagrante. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo.

De acordo com a jornalista, após descobrir que Maria da Paz atirou, será dada voz de prisão e a boleira irá parar na delegacia.

- Ficará presa - avisará o ex-noivo de Vivi (Paolla Oliveira).

- Está certo - responderá a mãe de Josiane.

- Não sabemos quanto tempo ficará. Depende muito do estado do paciente. Se ele morrer, a pena será pior - explicará o agente.

- Não me arrependo. Até agora eu estava cega. Agora abri os olhos. O Régis mereceu esse tiro. Mereceu.

Ainda segundo a colunista, a mocinha vai aparecer numa cela com outras presas.

- E aí, qual foi o babado? - perguntará uma delas.

- Eu dei um tiro no meu marido - explicará a empresária.

- Ele merecia?

- Mereceu. Ah, meu Deus, como eu não percebi antes? Eu estava cega - lamentará a boleira.