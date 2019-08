Lady Gaga é acusada de plágio pela música ‘Shallow’

Um compositor afirma que Lady Gaga p egou elementos-chaves de uma música que ele teria lançado em 2012. O músico, Steve Ronse, diz que sua música, publicada no 'SoundCloud', tinha uma melodia simples com três notas “G, A e B” e que Gaga teria replicado isso na música “Shallow” chegando ao topo das paradas com ela e ainda ainda levando o Oscar ao lado de Bradley Cooper.

O advogado de Rosen, Mark . Shirian, já entrou com uma ação contra Gaga pedindo milhões em restituição e disse ao tablóide ‘Page Six’, que Lady Gaga está ignorando o processo.

Já o advogado de Gaga, Orin Snyder, disse ao portal que Rosen está tentando “ganhar dinheiro fácil com a ajuda de uma artista de sucesso”.

“É vergonhoso e errado. Aplaudo Lady Gaga por ter a coragem e integridade para se levantar em nome de artistas de sucesso que se encontram em processos como este.Se o Sr. Shirian prosseguir com este caso, Lady Gaga lutará vigorosamente e prevalecerá”, disse o advogado de Gaga.

A música "Shallow" já foi ouvida mais de 200 milhões de vezes só nos Estados Unidos e ultrapassou a marca de US $ 1 milhão em vendas no início deste ano e se tornou a música número um nos EUA.