Johnny Depp bebâdo ataca funcionário em set de filmagem

Johnny Depp se envolveu em mais uma briga, desta vez com um funcionário no set de filmagens. A agressão aconteceu durante uma gravação nas ruas de Los Angeles quando o ator perdeu a cabeça e deu um soco na costela do gerente de locação.

O ator está gravando o filme "LAbyrinth", onde o ator interpreta um detetive. Fontes próximas revelaram ao site "Page Six" que o ambiente das gravações era nocivo depois que o ator assumiu a direção de uma das cenas. "Os amigos dele estavam em cena, e aí uma confusão ganhou proporções muito maior do que deveria", disse uma fonte.

Para as gravações de "LAbyrinth", uma das ruas de Los Angeles foi fechada por um determinado tempo, mas a produção ultrapassou o limite permitido para ficar no local. "Os produtores continuaram pedindo para que o tempo de estadia fosse prolongado", explicou. O diretor do filme, Brad Furman, foi informado pelo gerente de locação que a cena seria interrompida e Brad respondeu: "Diga isso para Johnny Depp!".

O ator foi informado sobre o tempo de locação e se descontrolou. O site alegou que Johnny estava "fumando e bebendo o dia inteiro" e partiu pra cima do funcionário. "Ele estava a 15 cm de distância, gritando: 'Quem é você? Você não tem esse direito!'", contou a fonte. Depp também teria atacado e tentou dar um soco no funcionário que estava no set de gravação. A vítima respondeu que "estava apenas fazendo o seu trabalho", então Depp tentou dar um soco nas costelas, mas o golpe acabou saindo fraco.

Johnny depois de agressão ainda gritou para o gerente de locação: "Eu te dou US$100.000,00 para me dar um soco agora mesmo!". O artista foi retirado do set e nem o ator ou sua assessoria falaram sobre o caso.

Furman foi o único a falar sobre o assunto e defendeu o ator. "Johnny Depp é um profissional consumado, grande colaborador e um defensor de outros artistas. Ele sempre trata a equipe e as pessoas ao seu redor com o maior respeito. Filmes podem ser estressantes, e eventos não frequentes costumam ser exagerados. Nós todos amamos histórias, mas não há uma aqui", disse ele em um comunicado.