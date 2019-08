Crise? Valesca Popozuda abandona apartamento luxuoso no Rio

Valesca Popozuda está passando por uma crise financeira e teve que abrir mão de alguns mimos.

Segundo informações do jornal "Extra", a funkeira se mudou do apartamento de luxo que morava no Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro, próximo à praia, para a casa da mãe, que está com câncer, no bairro da Abolição, subúrbio carioca.

A publicação ainda afirma que, apesar de abaixar o valor que cobra para fazer shows, Valesca está com dificuldades para fechar compromissos profissionais.