Miley Cyrus é vista aos beijos com blogueira Kaitlynn Carter

Após oito meses de casamento, a cantora Miley Cyrus, 26, e o ator Liam Hemsworth , 29, anunciaram seu divórcio na noite deste sábado (10). O que pegou todos de surpresa foi o fato de que na sexta-feira (09), um dia antes do anúncio oficial, a cantora foi flagrada aos beijos com a blogueira, atriz e empresária, Kaitlynn Carter, 30. As imagens foram divulgadas pelo site E!

Miley e Kaitlynn estão aproveitando alguns dias de folga na Itália. | Foto:

O momento de intimidade entre as duas aconteceu na Itália, onde Miley está aproveitando alguns dias de folga na companhia de amigos.

Brody Jenner e Kaitlynn Carter se casaram em janeiro deste ano. | Foto:

Carter é mais conhecida por ser ex-mulher de Brody Jenner, 35, filho da medalista olímpica Caitlyn Jenner e da atriz Linda Thompson. Brody é irmão de Kendall Jenner e Kylie Jenner. . O casal oficializou a união em junho de 2018, na Indonésia, e anunciaram a separação há cerca de dez dias.

Divórcio

Miley Cyrus e Liam Hemsworth viveram 10 anos de relacionamento entre idas e vindas. | Foto:

Miley e Liam viveram um relacionamento de dez anos de idas e vindas. A representante da cantora enviou um comunicado à revista People dizendo: "Liam e Miley concordaram em se separar nesse momento", diz o comunicado. “Sempre em evolução, mudando como parceiros e indivíduos, eles decidiram que isso é o melhor, enquanto ambos se concentram em si mesmos e em carreiras. Eles ainda são pais dedicados a todos os seus animais que compartilham. Por favor, respeite o processo e a privacidade deles".