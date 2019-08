Ator que participou de clipe acusa Katy Perry de assédio

O ator contou que quando estava rodeada de pessoas Katy Perry o tratava de forma humilhante | Foto: Reprodução

Katy Perry está envolvida em mais uma polêmica. Dessa vez Josh Kloss, ator que contracenou com a cantora no clipe de Teenage Dream, usou sua conta no Instagram, no dia do aniversário de nove anos do clipe, no domingo (11), para desabafar sobre episódios constrangedores que teria vivenciado com Katy Perry.

Josh inicia seu texto dizendo que, no início, ele tinha uma boa relação com Katy Perry, mas assim que estivessem pessoas ao seu redor, ela agia de maneira fria e até dizia que era nojento o beijar nas gravações do clipe. Apesar dos momentos que o envergonharam, Josh disse que deixou passar, pois precisava daquele trabalho para ajudar financeiramente sua filha.

O ator continua seu desabafo contando que ele encontrou a cantora algumas vezes depois de seu rompimento com o humorista Russell Brand. Em um desses encontros, no luau de aniversário de Johny Wujek, estilista de Katy Perry, Josh a abraçou e assim que se virou para apresentá-la a um amigo que queria muito conhecer ela, Katy abaixou a calça e a cueca dele o mais baixo possível para que todos que estivessem na multidão pudessem ver seu pênis.

"Vocês podem imaginar quão patético e constrangedor eu me senti?", escreveu.

Segundo Josh, ele resolveu falar sobre isso apenas agora porque a nossa cultura fala muito sobre como homens com poder podem fazer coisas intimidantes, quando na verdade, mulheres poderosas também fazem. Ele ainda acrescenta que ganhou apenas 625 dólares com o clipe de Teenage Dream e que os assessores da cantora o confrontaram para que ele não dissesse nada público sobre ela. Além disso, Josh ainda alega que eles editavam e até mesmo respondiam por ele algumas entrevistas.

Ao fim, ele parabeniza os nove anos de clipe de Teenage Dream de forma bem irônica:

"Então, feliz aniversário para um dos mais confusos, agressivos e depreciantes trabalhos que eu já fiz na vida. Uhul #teenagedream."

Documentos

Já na manhã dessa segunda-feira (12), o ator voltou às redes sociais para expor o documento que ele assinou para não poder falar sobre Katy.

"Eu deveria ficar na minha para proteger a imagem dela. Eu escutei e fui um bom garoto. O medo se instala quando você é censurado para proteger a imagem de outra pessoa. Mas em troca fui tratado com um prostituto e fui exposto na frente de um grupo de amigos e pessoas aleatórias".

Josh Kloss ainda volta com o discurso que o poder traz o que há de pior em uma pessoa, e que isso não parte apenas dos homens. O ator também disse que não quer levar dinheiro nem fama dessa polêmica toda e por isso que deixou esse assunto abafado por tanto tempo. Mas com o aniversário do clipe pensou que era o momento certo:

"Este aniversário e o tempo me fizeram perceber que agora é hora de deixar sair tudo isso. Nem mais um dia de como foi trabalhar com Katy Perry", finalizou o desabafo em seu Instagram.