'Não tem utilidade', afirma Thammy sobre retirada de útero e ovários

Thammy Miranda comentou as mudanças do corpo durante o programa "A Tarde é Sua", na segunda-feira (12). O ator explicou que decidiu retirar os órgãos femininos depois de fazer a transição de gênero.

“Não é loucura, ‘vou tirar porque quero tirar’. É tudo com acompanhamento médico. Realmente não fazia sentido ter, é uma coisa que não tem utilidade, fica lá para nada. É para o meu bem estar, o bem estar do meu corpo. Eu tomo hormônio de 15 em 15 dias, tem que ter cuidado mesmo. Não estou me importando com o que as pessoas falam, a minha saúde é o que importa”, disse.

Ele também afirmou que está ansioso para a chegada de seu primeiro filho. “Ele vem fazer jus ao nome (Bento), é uma benção nas nossas vidas mesmo, de todos nós. Deu vida nova para o meu pai (o delegado Silva Neto), é lindo de ver. Para a família inteira.”