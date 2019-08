Ex-galã da Globo vira motorista de aplicativo no Rio de Janeiro

Quem já suspirou ao ver Iran Malfitano, 37, nas telinhas, pode acabar cruzando o caminho do galã ao solicitar uma corrida por aplicativo . O ator que já brilhou em grandes novelas como 'Malhação' (2001), 'Laços de Família' (2000) e 'Band Bang' (2005), foi flagrado por fãs trabalhando no Uber, no Rio de Janeiro.

Segundo depoimentos dos fãs, a nota do ator é de 4,98, sendo a maior nota 5. Em um dos relatos, divulgados pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, uma moça afirma: "Eu desci do carro quase tendo uma síncope, porque o meu crush de Malhação estava dirigindo para mim". Outros fãs disseram ainda que ele está no aplicativo há 10 dias.

O jornal Extra divulgou ainda que o artista passou a dar aulas em curso interpretação para cinema e TV, em um shopping no Recreio, Zona Oeste do Rio. O convite foi feito por um amigo, após saber que ele estava dirigindo para aplicativo.



Nota do motorista no Uber é 4,98. | Foto: Reprodução/Instagram

Atualmente, o ator faz parte do elenco da segunda temporada de 'Juacas', série original da Disney Channel Brasil, interpretando Kaike Gazin. A série retrata o universo do surf e combina comédia, ação e romance. O ator tem conciliado as duas funções.