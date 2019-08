Amigos de Pedro Scooby desmentem acusações de Luana Piovani

Pedro Scooby embarcou para os Estados Unidos na semana passada e, finalmente, os filhos do surfista conheceram Anitta. Mas antes do embarque, ele percebeu que Dom estava sem passaporte e perdeu o voo.



Em longo desabafo, Luana Piovani contou que o ex-marido não havia se organizado. "Ficamos tentando resolver o problema dele, porque era ele que ia viajar com as crianças (...) não tinha comunicado a ninguém que precisava do passaporte com visto", contou.

No entanto, amigos do surfista afirmam que a atriz esqueceu o documento em casa. Outro ponto explicado por eles foi a falta de contato da atriz com Dom, Bem e Liz por quatro dias. "Luana, a babá e todos que estão com ela em Portugal, possuem o número do Pedro. O número da Letícia mudou e o Pedro não conseguiu avisá-la porque ele está bloqueado", contaram.