Cantor amazonense entra para o time de Ivete no The Voice Brasil

Manaus - O médico Filipe Shimizu, de 27 anos, será o representante do Amazonas, no The Voice Brasil, da Rede Globo. Natural de Humaitá, município distante a 697 quilômetros de Manaus, o musico, entrou par a time de Ivete Sangalo, na última noite de audições às cegas do programa, que foi ao ar nesta quinta-feira (15).

Para a exibição Filipe escolheu a música Final Feliz, de Jorge Vercillo e conquistou a cantora baiana, que virou a cadeira nos primeiros segundos da apresentação.

No vídeo de apresentação exibido antes do amazonense subir ao palco, Filipe falou um pouco sobre trabalho como médico do Exército Brasileiro e do atendimento às comunidades ribeirinhas, além de contar a sua relação com a música e a aprovação da família, que é bem tradicional.

Filipe é vocalista da Banda Synthetica, voltada mais para o rock alternativo e com inspirações nas bandas The Strokes e Arctic Monkeys. A banda costuma se apresentar na noite de Manaus em bares de rock.

Antes entrar para a Synthetica, o novo “The Voice” já foi integrantes das bandas Mahalo Mr Jhonson, Stelar e Avenida Londres.