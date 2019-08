Azealia Banks diz que artistas brasileiros são 'cópias de americanos'

A rapper Azealia Banks falou de novo sobre Pabllo Vittar e citou artistas brasileiros em geral. Em uma postagem no Instagram, a cantora voltou a causar polêmica envolvendo o Brasil ao dizer que cantores brasileiros "sempre estão tentando copiar".

Há um tempo, Azealia afirmou que nunca mais voltaria ao Brasil após sua passagem pelo país em 2018. Mas, sem esquecer as terras brasileiras, ela voltou a falar de Pabllo em uma série de postagens no Instagram, depois que um seguidor pediu para que ela se desculpasse com a comunidade LGBTQ+ por ofender a drag queen brasileira.

Em resposta ao seguidor, Azealia chamou Vittar e outros cantores de "cópias de artistas A-list", ou seja, dizendo que os brasileiros querem moldar sua música para o cenário norte-americano ao invés de usar os ritmos brasileiros como bossa nova e funk ao seu favor.

“Como que eu ofendi toda uma comunidade ao dizer a uma drag queen que ela não está entregando a feminilidade que ela acha que está entregando em sua cabeça? Risos. Pabllo entrega uma grande vibe de artista de mercado C ao conscientemente fazer de sua arte uma réplica direta ao estilo Cabaré do que os artistas estão fazendo em mercados A. Eu sinto que vários artistas brasileiros têm um estilo 'audição de American Idol', forçado em sua arte que é honestamente tão desnecessário. O Brasil tem uma cultura tão profunda, rica e única… A cultura norte-americana é tão vazia e pobre, meu maior desejo é que Pabllo ache sua verdadeira voz artística. Ela ainda não tem uma. Ela copia o que ela vê então ela demanda respeito de um artista que trabalhou duro e literalmente sofreu para achar sua voz. E dito isso, eu ainda nunca irei abrir para essa v*dia e não, eu não sinto muito. Risos”

Depois de mandar o recado pela mensagem direta ao seguidor, Azealia postou um texto dizendo que acha os brasileiros talentosos, mas que tentam escalar até o pop americano. "Sem tentar trazer de volta à tona uma treta antiga mas vocês não entendem o que eu quero dizer sobre as estrelas pop brasileiras?

"Eu acho que a maioria deles é inteiramente talentosos para apreciar a cultura ocidental o tanto que eles apreciam risos… Tipo, por que pagar tributo a todas as nossas estrelas ocidentais bregas quando a cultura brasileira e música, a Bossa Nova e Funk devora qualquer uma das besteiras que fazemos deste lado risos… Pode ser um pensamento controverso, mas eu realmente sinto que as estrelas Pop do Brasil meio que tentam educadamente escalar até o pop ocidental quando eles deveriam simplesmente arrancar as cabeças dessas garotas com as suas raízes, batidas brasileiras, profundo poder e energia espiritual. Eu estou provavelmente tendo outra profecia de terceiro olho que é intencionalmente boa mas que soa uma bagunça", finalizou Azealia.