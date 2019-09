Joelma ignora Anitta e recusa convites para parceria

Anitta bem que tenta fazer uma parceria com Joelma, mas não consegue. Além de convites para músicas, a poderosa já chamou a ex-Calypso para participar do "Anitta Entrou no Grupo", do Multishow, e só recebe respostas negativas. Nem nos aniversários da namorada de Pedro Scooby ela aparece.

Nas redes sociais, fãs dizem que, por ser evangélica, Joelma evita a qualquer custo se envolver com Anitta , que é do Candomblé.

Em nota enviada para Leo Dias, a assessoria de imprensa da ex-mulher de Ximbinha desmentiu os rumores de intolerância religiosa. "Joelma marca apenas um compromisso por dia porque quando faz algo gosta de se envolver 100%", diz a nota.