Vídeo! José de Abreu protagoniza barraco com casal em restaurante

José de Abreu protagonizou uma discussão, digamos, acalorada, em um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no início da madrugada deste sábado (17). Em imagens gravadas por uma amiga da coluna que vocês conferem com exclusividade no fim desta nota, segundo "O Dia", o ator aparece visivelmente alterado batendo boca com um casal, após o mesmo tê-lo informado que era proibido fumar no local onde ele estava sentado ao lado da namorada Corolynne Junger.

"Um bosta. Sua mãe empina no galo toda noite", disse o ator momentos antes do rapaz do vídeo responder: "minha mãe já morreu há muito tempo". Zé de Abreu então retruca: "a minha também", e em seguida o artista fala algo que não é possível entender, enquanto a namorada dele tenta acalmar os ânimos. Já no segundo vídeo, Zé de Abreu continua a discussão: "babaca, escroto", repetia o ator enquanto o rapaz gritava com ele: "o senhor respeite as normas e as regras do Brasil", encerrou ele antes de ser puxado pra dentro pelos funcionários do estabelecimento que dividiram os dois em duas partes diferentes do local. E por fim, Zé de Abreu respondeu: "regra é o car...lho, rapaz. Vai se fu.., rapaz."

A coluna "O Dia" procurou Zé de Abreu, que respondeu: "O garçom havia liberado e aberto a janela. O cigarro (não industrial, tabaquinho fraco) estava do lado de fora da janela. Eu apaguei assim que o cara reclamou ao garçom. Mesmo assim a provocação continuou... Estava cansado, trabalhei ontem muito, saí para tomar uma cervejinha. Mas realmente não posso mais sair de casa". Confira o vídeo da discussão abaixo: