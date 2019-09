Rodrigo Faro tem mansão com elevador, piscina, praia e duas ilhas

Apresentador está construindo mansão há três anos | Foto: Reprodução

O apresentador Rodrigo Faro está construindo mansão, que fica localizada em Alphaville, na Grande São Paulo, há 3 anos e possui quatro andares, elevador, piscina e duas ilhas. A mansão foi apresentada em um programa de televisão da emissora em que trabalha na manhã deste domingo (18).



A construção da mansão é uma realização do sonho do apresentador. "Eu sonhava em ter uma casa grande com piscina com ilha, com cachoeira", disse Faro no programa. Pai de três meninas, Rodrigo Faro apresentou primeiro o "playground" que ele construiu para as filhas: um quarto onde fica os brinquedos das meninas e um espaço onde gravam vídeo para o canal de vídeos na internet.

A visita na mansão do apresentador seguiu pelo elevador para ir até a cozinha para tomar um café da manhã, onde o apresentador abordou sobre o cotidiano da família em morar na casa que ainda é um canteiro de obras. ""Primeiro a gente subiu uma parede de gesso ali do lado para construir uma parte da casa, mas agora a obra está chegando para esse lado", explicou Rodrigo Faro.

Mansão tem duas ilhas | Foto: Reprodução/ INSTAGRAM

A área externa conta com uma piscina com fundo de areia, que de acordo com o apresentador é uma área que não vai incomodar "É uma areia pesada, que não vai subir", comenta Rodrigo. A área externa conta também com uma piscina aquecida e um sauna



O apresentar também mostrou que está construindo um resort nos fundos da mansão, mas que ainda não está pronto. A piscina é dividida por um de que de madeira, que o apresentador diz ser o seu canto preferido da casa. A área de lazer da família também conta com duas ilhas com palmeiras, uma cachoeira de pedras e duas praias, uma em cada extremidade da piscina.

A construção longa de sua mansão tem um motivo especial para Rodrigo, que gosta de receber as pessoas em sua casa. "Estou construindo o meu próprio paraíso, porque eu mal saio de casa", comentou o apresentador