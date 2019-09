'Quem disse que não fiz?', rebate Thammy sobre implante peniano

Thammy Miranda chamou atenção nas redes ao publicar uma foto no Instagram com a seguinte legenda: "Quem der zoom terá sete anos de azar". À colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, o ator deixou no ar algumas informações sobre o implante peniano.

"Isso só a Andressa (mulher do Thammy) sabe. Vai todo mundo ter que conviver com essa curiosidade", respondeu à colunista.

Thammy também foi perguntado se já havia feito a cirurgia de transição. "Quem disse que eu já não fiz?", rebateu.