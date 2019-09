Anitta afirma que Amazônia devia ser administrada pelos índios

O desmatamento da Floresta Amazônica tornou-se um dos assuntos mais comentados desta quarta-feira, (21), ocupando posições altas em rankings como Google Trends e Trending Topics do Twitter.

Em sua conta do Instagram, a cantora Anitta falou sobre o assunto, defendeu os indígenas e até declarou que eles deveriam administrar a floresta.

"Todo mundo aprende no ensino fundamental, antes de chegarmos aqui, quem estava aqui era quem? Os indígenas, logo, as terras são de quem? Dos indígenas. Inclusive, se o poder de cuidar do nosso País estivesse na mão dos indígenas, não estava dando essa merda", iniciou Anitta em vídeos publicados no Instagram.

"Entenderam agora porque não devemos matar os indígenas?", declarou a cantora. Em seguida, ela completou: "Por mim, deixava a Amazônia inteira aos cuidados dos indígenas, pois assim não estariam matando e acabando com as nossas florestas, animais e todo o nosso patrimônio".

Por fim, Anitta falou sobre a visão internacional do mundo sobre o Brasil: "O mundo inteiro conhece nosso País pela Floresta Amazônica e pela quantidade de verde que a gente tem".