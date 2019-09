Bruna Marquezine diz que fazer novela é desgastante

Bruna Marquezine

está a todo vapor! Recentemente ela estreou no Festival de Gramado com o filme "Vou Nadar Até Você", do diretor Klaus Mitteldorf. Nesta quinta-feira (22) o "Fofocalizando", divulgou uma entrevista da atriz da Globo em que ela define atuar em novelas como "desgastante" e "pouco satisfatório".

"Fui muito feliz fazendo cinema. Quero fazer muito mais. É um formato que me agrada muito. Fiz muita novela, que é um formato mais desgastante e pouco satisfatório, artisticamente falando", iniciou Bruna Marquezine , atriz da Globo.